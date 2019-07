Die Teilnahme an der Online-Umfrage erfolgt anonym und ist freiwillig. Die Online-Umfrage ist so eingestellt, dass grundsätzlichpersonenbezogenen Daten wie Ihre IP-Adresse gespeichert werden. Eine Zuordnung der Antworten zu einer Person ist damit grundsätzlich nicht möglich. Damit die Antworten der Umfrage anonym bleiben, vermeiden Sie bitte Hinweise auf Ihre Person in den Freitextfeldern. Die anonymen Ergebnisse der Umfrage werden zu Marktforschungszwecken gespeichert und ausgewertet. Sie können die Umfrage jederzeit abbrechen, indem Sie einfach nicht mehr auf die nächste Frage antworten.Nach dem Ausfüllen des Fragebogens haben Sie als Umfrageteilnehmer die Möglichkeit, an der Verlosung von 10 Amazon-Gutscheine im Wert von je 50 Euro teilzunehmen.Bei Rückfragen oder Anregungen können Sie uns jederzeit kontaktieren: j.kroener@mhsdigital.de

T

Javascript is required for this site to function, please enable.