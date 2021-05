Im vergangenen Monat wurden in Deutschland 2.494.559 ETF-Sparpläne ausgeführt. Eine absolute Wahnsinnszahl!





Doch wie genau sparen Deutschlands ETF-Anleger eigentlich? Do it Yourself oder mit einem Berater? Per Direktbank oder Neo-Broker? Das wollen wir herausfinden!



In regelmäßigen Statistiken veröffentlichen wir spannende Berichte zum Volumen des ETF-Marktes. Du willst dazu beitragen die ETF-Branche und den ETF-Markt transparenter zu machen? Dann nimm jetzt an unserer Umfrage teil!



Deine Teilnahme lohnt sich gleich in doppelter Hinsicht: Unter allen Teilnehmern verlosen wir 5 x 50,00 Euro Gutscheine für Amazon*. Teilnahmeschluss: 30. Juni 2021.





