heute benötigen wir kurz Ihre Hilfe. Zusammen mit den Fondsexperten der f-fex AG verleiht finanzen.net die "German Fund Champions". Durch eine qualitativ hochwertige Analyse ermöglichen wir Anlegern so eine wichtige Orientierung bei der Auswahl von Fondsanbietern. In diesem Jahr führen wir erstmals eine Publikumsumfrage zu Ihren beliebtesten Fonds- und ETF-Anbietern durch und würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen. Die Umfrage wird ca. 2 Minuten dauern. Ihre Angaben werden selbstverständlich unter Berücksichtigung der geltenden Datenschutzbestimmungen anonym behandelt und ausgewertet. Herzlichen Dank für Ihre Unrterstützung.

T

Javascript is required for this site to function, please enable.